Tõnis Sildaru poja kuldmedalist: Henry tegi rennis elu parimad võistlussõidud

"Tänase Henry taseme kohta oli täna pigem ideaalilähedane võistlus. Igalt poolt tahaks muidugi parandada, aga tänasel päeval oli see üsna maksimumi piiri peal. Kui arvesse võtta võistlusi, tegi Henry rennis elu parimad sõidud," rääkis Tõnis Sildaru Delfile.

Tema sõnul on Henry võrreldes aastataguse ajaga teinud rennis suure hüppe edasi, ent sihid on oluliselt kõrgemad.

"See ei vähenda Henry saavutuse väärtust, aga MK-sarja 10 või 20 esimest teevad rennis neli kahekordset hüpet, Henryl pole pagasis ühtegi. Pikk tee on veel minna. Rennis on kahekordsete hüpete tegemine kindlasti keerulisem kui pargisõidus. Isegi esimese kahekordseni jõudmine võtab natuke aega," selgitas Tõnis Sildaru.