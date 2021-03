"See otsus ei kõlba kuskile ja need inimesed teavad seda sama hästi. Aga paber kannatab ju kõike... Getulio on sellises ausa mängu reeglite rikkumises väga pettunud," ütles Sarv Delfile kirjalikult saadetud kommentaaris.

Delfi esitas jalgpalliliidu pressiteatest tõukuvalt lisaküsimusi ka alaliidu infojuhile ja distsiplinaarkomisjoni liikmele Mihkel Uibolehele.