Adamo andestas ränga avarii teinud Hyundai sõitjale

Breen kihutas viiendal kiiruskatsel Hyundai i20 R5-ga teelt välja ja rullus masinaga üle katuse. Iirlane ütles hiljem, et juhitavuse kaotamine oli tingitud rehvi purunemisest. "

"See (katkestamine) ei mõjuta Craigi eelseisvat etappi. Ta sõitis enne õnnetust tublisti. Tähtis oli, et Craig ja Paul (kaardilugeja Paul Nagle - toim.) said asfaldirallilt kogemusi," ütles Adamo ajakirjale Autosport.