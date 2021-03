Saalijalgpall leekides: „Ukraina koondise treenerid on eksinud.“

Minu arvamus Prodeximi mängu kohta selles kohtumises – soliidne ja väärikas, seda enam, arvestades mõnede juhtivate mängijate traumasid. Selles mängus nägime, et meeskonnal polnud koosseisu sügavust. Isegi pärast Belotserkovetsi traumat mängu käigus ei julenud Brocanelo välja kutsuda ei Mospani, ei Volianiuki, ei Bessalovit ega Volkovit. Peatreeneri käitumine mängu lõpus kuulub ainult temale endale. Võttes vastu sellise otsuse, ei mõelnud ta ei linnale, ei meeskonnale, ei riigile ega reitingule, vaid eelkõige iseendale, tallates seeläbi enda meeskonna töö jalge alla. Olen veendunud, et sajast treenerist ainult üks oleks samamoodi käitunud. Ja see oleks olnud taas Brocanelo. Veelgi enam häbitu näeb välja mängujärgne intervjuu, kus ta süüdistas mängijaid, unustades eelkõige iseenda fundamentaalse möödalaskmise. Kui 2,5 minutit enne mängu lõppu võttis hersonlaste treener vaheaja, tema minuti kestnud õpetussõnades ei olnud sõnagi kuulda mängust viienda mängijaga. Ma usun, et spordis on olemas salastatuse ja ootamatusega seotud otsused. Ent kohtumise konkreetsel lõigul ei olnud meeskond vaimselt valmis lisamängija eelisega riskima. See oli pigem spontaanne, kui ettevalmistatud otsus. Prodeximi mängijate poolt mängu jooksul tehtud töö on kolossaalne. Ent mängu edenedes, piiratud koosseisus mängides ja sisenenud juba väsimuse faasi, olid sellised eksimused Roninho ja Shoturma poolt vältimatud. Tehes taolisi eksperimente viienda väljakumängijaga meie meistrivõistlustes oleks pidanud arvestama meisterlikkuse taseme erinevust meie meeskondade ja Movistar Interi vahel.