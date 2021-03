Esapekka Lappi leidis elus uue väljakutse: ostsin omale töökoha

"Üsna naljakas tunne, kui elus on midagi teistmoodi. Mul on nüüd kindel koht, kontor ja pood, kuhu minna. Seda pole mul varem olnud," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.

Soomlase sõnul tuleb päevatöö talle ka rallit pidades kasuks. "Ma ei tulnud siia lihtsalt selleks, et taustal passida ja juhiseid jagada. Ma saan (tootmisel) sõna sekka öelda, näiteks võistlusvarustuse osas. Ma tean, mis töötab hästi ning mis on kvaliteetne," sõnas Lappi, kelle sõnul on neil ka sõiduõpet soovivaid kliente.

Lappi püüab ennast võimalusel rallimaailmas pildis hoida. Hiljuti osales ta Arktika rallil, kus ta WRC-2 arvestuse Andreas Mikkelseni ja Co ees ka võitis. Uus töö ei tähenda, et Lappi jätab rallimaailma selja taha. "Kui mõni võimalus tekib, siis töö pole takistus. Võtan jätkuvalt rallit väga tõsiselt. Minu eesmärk on jätkuvalt rallikarjääri edendada, aga praegune töö on tore täiendus. Vähemalt esimese kahe päeva põhjal saan seda öelda," lisas ta.