Neuville'i endine kaardilugeja lootis Loebi kõrval vabaks jäänud kohta endale saada

Aastakümneid koostööd teinud Loebi ja Elena koostöö lõppes avalikkuse jaoks enam vähem sama ootamatult nagu Neuville'i ja Gilsouli oma. Neuville teatas mäletatavasti tänvuse Monte Carlo ralli eel, et Gilsouli asemel loeb talle kaarti Martijn Wydaeghega .

Gilsoul avaldas Belgia väljaandele La Derniere Heure, et proovis ise Loebi kõrval tööd saada. "Pean tunnistama, et see oli lühikest aega minu plaan A. Võtsin Sebastieniga ühendust, kuid kahjuks minust tema kaardilugejat ei saa. Ajastus polnud hea. Mulle meeldib väljakutseid vastu võtta ja tean, mida teha, aga samas sellistes tingimustes mul kogemusi pole."