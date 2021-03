Endine maailma tugevaim mees naaseb MMA puuri

44-aastast ja 186 cm pikka Pudzianowskit peetakse üheks läbi aegade parimaks rammumeheks. Ta on võitnud maailma tugevaima mehe tiitli rekordilised viis korda, lisaks veel kaks teist kohta. Pudzianowski on võistelnud koos nii legendaarse leeduka Žydrūnas Savickase kui ka Eesti rammumehe Andrus Murumetsaga.

Pudzianowski on väga värvikas karakter. Enne rammumehe sporti harrastas ta aastaid nii poksi, Kyokushin karated, rabgit kui ka jõutõstmist. Viimases tuli ta Poola meistriks neljal korral. Kakskümmend aastat tagasi veetis ta 19 kuud vangis kallaletungi ja röövi eest. Oma sõnul üritas ta lihtsalt kohalikku maffiabossi peatada.

Alates 2009. aastast treenib Pudzianowski oma sportlikku vabavõitluse oskusi. Ta on saanud MMAs 13 võitu (8 nokaudiga) ja seitse kaotust. Viimases matšis 2019. aasta novembris kaotas talle Bosnia ja Hertsegoviina juurtega Erko Jun. Rammumehena kaalus Pudzianowski 142 kg ja nüüd vaid 118 kg.

190 cm pikk Ousmane on poolakaga ühevanune. Ta kaalub 140kg ja on Senegali meister raskekaalu maadluses. See saab tema jaoks olema alles kolmas MMA lahing, esimesed kaks võitis ta esimese vooru nokaudiga. Viimases matšis läinud veebruaris alistas ta Suurbritannia sportlase Dan Podmore’i.