Tottenhami mängijaid kritiseerinud Jose Mourinho vabandas klubi fännide ees

"Teisel pool oli aga minu meeskond - rõhutan, minu meeskond - kes ei jätnud muljet, et oleks mänginud tähtsat kohtumist," jätkas Mourinho. "Võib-olla kellelegi neist see polnud tähtis, minu jaoks aga oli."

"Olen pettunud, kuidas võistkondade hoiak niivõrd erinev oli. Mul on kahju, et minu meeskond ei jätnud koju ainult jalgpalli põhitõed, vaid ka elu põhitõed. See tähendab töökoha austamist ning endast kõige andmist," kritiseeris peatreener. "Saan ainult vabandada Tottenhami fännide ees. Loodan, et nad tunnevad samamoodi nagu ma."