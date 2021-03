Sõbrad on leinas Ronaldinho pärast mures: ta võtab hommikul viina, viski ja džinni ette ning lõpetab alles järgmisel päeval

Ronaldinho ema Dona Miguelina Elói Assis dos Santos suri 21. veebruaril koroonaviirusest tekkinud komplikatsioonide tagajärjel. Ronaldinho ise põdes viiruse läbi mullu oktoobris.

Hiljuti kurtsid Ronaldinho sõbrad Brasiilia väljaande Extra vahendusel, et endine vutitäht on hakanud üha rohkem pidutsema. "Iga päev on pidu," vahendas Marca anonüümseks jäänud lähedase öeldut Brasiilia meediale.

"Ronaldo hakkab hommikul viina, viskit ja džinni jooma ning lõpetab alles järgmisel hommikul," jätkas ta. "See pole otseselt viimasel ajal alanud, aga märkasime, et pärast ema surma on ta üha rohkem niimoodi käituma hakanud."

Sõprade sõnul pole Ronaldinho vaatamata koroonapandeemiale elustiili muutnud. "Ta tähistas aastavahetust ja kõike muud. Mitmed sõbrad Rio de Janeirost läksid talle külla, sest Ronaldinho tunneb end suures majas väga üksikult," sõnas üks lähedane. "Ta elab kindluses, kus on kõik olemas. Ronaldinho on suure südamega ning püüab sõpradega alati lahke olla. Kuid kõik seal viibivad inimesed pole tema sõbrad ning on näha, kuidas see talle kahju teeb."

Karjääri jooksul ka Pariisi Saint-Germainis, FC Barcelonas ja AC Milanis mänginud Ronaldinho pälvis 2005. aastal Ballon d'Ori auhinna. Ta võitis Barcelonaga Meistrite Liiga ning tuli koos Brasiilia koondisega maailmameistriks.