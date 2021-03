Uiboleht kodumängu üleviimisest Poola: koondislastele on see kindlasti lisastress

"Tegime läbi kultuuriministeeriumi terviseametile ja vabariigi valitsusele taotluse, et nad teeksid meile erisuse selleks mänguks. Et A. Le Coq Arenal, mis mahutab üle 14 000 inimese, oleks võimalik 150 inimest ära mahutada (lubatud 100 asemel). Täna andis valitsus vastuseks teada, et terviseamet ei toetanud meie taotlust ja vabariigi valitsus sellest lähtuvalt ka mitte," sõnas Uiboleht, vahendab ERR Sport.

"Tallinnas A. Le Coq Arenal on telgi all kasvanud muru juba mitu nädalat. Selle muru ettevalmistamiseks on läinud tänaseks üle 60 000 euro. Kõik muud kulud ka, mis meil nüüd tulevad seoses reisiga Poola ja seoses oma inimeste lähetamisega sinna koos täiendavate majutuskulude ja staadionirendiga, on kuskil 300 000 euro juurde lisakulusid," ütles Uiboleht.

"Kui sul on kodumäng, olgugi ilma publikuta, siis see, et sa saad mängida kodusel staadionil, saad kasutada oma kodust keskkonda, see annab võistlejatele alati palju juurde. Ühelt poolt on see täiendav rahaline kulu, aga teiselt poolt mängijate jaoks täiendav stress," lisas Uiboleht.