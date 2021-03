Uued supernaelkingad kütavad kirgi. „Võid olla kõige halvem ja ikka võita – see on ääretult kurb.”

Maratonijooksus on Nike uued tossud teinud tõelise revolutsiooni. Nüüdseks on n-ö vedruefektiga varustatud ka naelkingad. Pikamaajooksus on nendes juba mitmeid rekordeid püstitatud, sisehooajal jooksis Air Zoom Victory naelikuid kandnud britt Elliot Giles 800 meetris välja kõigi aegade teise aja.

Toruńi sise-EM-il katsetati hüppenaelikuid Nike LJ Elite. Protoüüpi kasutanud atleetide tulemused olid silmatorkavad – Thobias Montler teenis Rootsi rekordi 8.31-ga hõbemedali, seitsmevõistleja Nafissatou Thiam hüppas 6.60.

Kas need jalanõud, mis on esialgu kättesaadavad väga vähestele, annavad ebaausa eelise? Kas uuele tehnoloogiale rohelise tule andnud rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) lõikab endale näppu ja tulemustes ootab ees tõeline maalihe?

Üheks kriitikuks on mõneti üllatuslikult Montleri treener Yannick Tregaro.