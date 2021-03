Skandinaavia saalijalgpall: kõik mängivad, Norra vaatab ...

Rootsis algas play-off mängude aeg ja arvestades, et regulaarsed meistrivõistlused toimusid kolme krooni maal maksimaalse vastavusega planeeritud kalendrile, võib kindel olla, et riigi meistritiitel määratakse spordipõhimõttest lähtuvalt. Peamine tiitlipretendent, Hammarby tekitas regulaarse meistrivõistluse viimases voorus sensatsiooni, loovutades ootamatult võistluse esikoha SK Örebrole. Meister kaotas Boras AIK-le ja moodustas veerandfinaali paari teise Örebrost pärit klubiga. Ning need kaks mängu kujunesid tõeliseks proovikiviks Hammarby jaoks – esimene mäng lõppes nende võiduga 2:1. Teine kohtumine ei kujunenud Hammarby jaoks lihtsaks, kuid valgetes ja rohelistes värvides mängijad pidasid siiski vastu teise Örebro survele ning suutsid tablool nulle säilitada, mis võimaldas neil edasi pääseda. Pealinnaklubi vastaseks poolfinaalis sai Göteborg, kes sai oodatult jagu esimesest voorust Boras AIK näol (5:2, 6:5), ja selle paari kohtumised saavad ilmselgelt olema play-off pärliks. Pärast esimest mängu sai Hammarby väikese händikäpi (võit 4:2), kuid vaevalt et Göteborg annab alla võitjate meeleheaks vastusmängus, ning pealinna klubi finaali pääsemisest on veel ennatlik rääkida. Ent peamiseks rahurikkujaks selles play-offis osutus Strängnäs, kes lõpetas regulaarse võistluse kuuendana. Veerandfinaalis õnnestus võrdlemisi tagasihoidlikul klubil jagu saada Uddevallast (3:2, 7:7), poolfinaali esimeses mängus aga alistus Strängnäs regulaarse meistrivõistluse meistrile SK Örebrole (8:6), astudes kindla sammu finaali suunas.

Vaevalt et Taani meistrivõistluste regulaarset lõiku saab nimetada objektiivseks võistluseks sellel hooajal, kuna meeskondadel õnnestus mängida vaid seitsme mängu kaupa, see on aga liiga väike distants tugevaimate klubide väljaselgitamiseks. Lõpliku tabeli kompaktsus on väga kõrge ja ihaldatud kaheksa hulka mittepääsenud meeskondadel on õigus olla meistrivõistluse lühendamise tõttu vastuvõetud formaadiga rahulolematud. Taani saalijalgpalli mitmeaastane lipulaev, Gentofte sai esimese koha Ida tsoonis, kaotades vaid kaks punkti, ning analoogilise tulemuse saavutas Lustrup, võites enesekindlalt Lääne tsoonis. On suuresti tõenäoline, et just need kaks klubi hakkavad meistritiitli eest finaalis võitlema, vähemasti kaunistab nende vastasseis kindlasti play-offi.