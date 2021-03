Andrea Adamo on uuest Hyundai ralliautost vaimustuses: uus ja vana auto erinevad sama palju kui mina ja Brad Pitt

"Uue ja vana auto erinevus on põhimõtteliselt sama nagu minu ja Brad Pitti vahel. See on kõige lihtsam seletus," rääkis Adamo portaalile DirtFish.

"Esiteks on juba šassii erinev. Ainsad asjad, mille samaks jätsime, on ülekanne, käigukast ja diferentsiaal. Need töötasid hästi. Oleme parandanud bensiinipaaki, loomulikult on keredetailid uued, muutunud on ka kaalujaotus. Oleme edasi arendanud ka mootorit, mis on väga võimekas," selgitas Adamo.