Ukraina saalijalgpall: poolfinaalid jäävad tormi kätte, mitte varem

Play-offi peamine favoriit, kehtiv meister ja Meistrite liiga osaleja, Hersoni Prodexim, sai veerandfinaali vastaseks AFFK Sumy, ja vaevalt et keegi saab tõsimeeli rääkida Sumy esindajate šanssidest selles paaris. Juba esimeses mängus rõhutas Prodexim olulist klassivahet meeskondade vahel, lõpetades selle kindla võiduga 6:1. Ent teine mäng toimus hoopis teise stsenaariumi järgi: Sumy isegi juhtis pärast esimest poolaega seisuga 2:1, kuid ei suutnud liidripositsiooni hoida – 2:2 mängu 40 minuti möödudes. Lisaajal kallutasid parketi peremehed siiski kaalukausi enda kasuks ja tagasid endile mugava eelise enne seeria kolmandat mängu, millel on olemas kõik šansid, et saada lõplikuks.