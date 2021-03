Marko Kilp MM-i ajal juhtunud häirivast episoodist: peatreener Teppan lahkus keset teatevõistlust

Aivar Rehemaa tiimi kuuluv Kilp tegi veelgi Eesti Suusaliidu suunas kriitikat. "Eelmine aasta tegutsesin täiesti üksinda. Sellest aastast on mul uued treenerid. Sisseelamiseks läheb aega. Distantsi tulemusi vaadates on edasiminek toimuinud. Sprindis on see kahjuks natuke rohkem aega võtnud. Loodan, et olümpia-aastal suudame need vead parandada ja jõuda ka see samm teha. Tuleb uskuda oma tiimi ja leida sealt tugevaid positiivseid noote, mitte loota alaliidule, et see sulle midagi garanteeriks. Peab leidma endas rohkem motivatsiooni. Riigisisesed piirangud on sellised, et pead rohkem individuaalselt asjadele lähenema," rääkis Kilp.