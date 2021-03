Müürsepa tiimikaaslane NBA-s jäi jalgrattaõnnetuse järel halvatuks

Lääne-Saksamaal sündinud 229-sentimeetrine endine Philadelphia 76ersi (1993-1995), New Jersey Netsi (1995-1997) ja Mavericksi (1997-2005) tsenter sõitis TMZ teatel Utah's St. George'is oma kodu lähedal rattaga, kui auto talle selja tagant otsa sõitis. See juhtus 20. jaanuaril.

Klubi kinnitusel tehti Bradley'le operatsioon ning viimased kaheksa nädalat on ta veetnud haiglas taastusravil.

Arstid on Bradleyle öelnud, et tema taastumine "saab olema pikk ja raske ning võibolla isegi suurem füüsiline väljakutse kui profikorvpalli mängimine."

Mavericksi esindajate sõnul on Bradley kõrval kogu selle aja olnud tema naine Carrie. Klubi edastas fännidele, et mees on kõigest hoolimata heas tujus.