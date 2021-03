Soome MM-ralli korraldajad kaaluvad Rally Estonialt eeskuju võtmist

Tänavu on soomlastel kalendris koguni kaks rallit. Veebruaris lõpu kihutasid ralliässad Rovaniemis Arktika talverallil, suvel on Jyväskylä ümbruses kavas traditsiooniline Soome ralli. Soome ralli peakorraldaja AKK Sportsi tegevjuht Riku Bitter toob välja, et kuigi talveralli sai publikuta peetud, on suvine Jyväskylä etapp hoopis suurem projekt.

Mullu jäi aga suvine Soome MM-etapp ära. Soome ralli tühistamise üheks peamiseks põhjuseks oligi asjaolu, et pealtvaatajad poleks raja äärde pääsenud. Rallit.f meenutab, et Rally Estonia sai 2020. aastal piiratud hulgal pealtvaatajaid võistlusele lubada, lisaks said korraldajad riigilt 2,5 miljonit eurot toetust. Soomlased oma riigilt tuge ei saanud.

Bitter ei osanud Soome portaalile öelda, kas tänavu on nad võimelised ilma publikuta Jyväskylä rallit korraldama. "See on üks suur küsimärk. Olukord on keeruline," sõnas ta Rallit.fi-le.

Koroonaajastul ongi Rally Estonia olnud ainus etapp, kuhu pealtvaatajad on pääsenud. Möödunud aastal müüdi Rally Estoniale 16 000 piletit, mis jagunesid 16 erinevasse paketti. Korraldajad plaanivad selle suve rallile müüa kuni 50 000 piletit. Sedapuhku on kavas 25 erinevat piletipaketti.

"Oleme samuti kaalunud niinimetatud Eesti mudeli kasutamist," avaldas Bitter. "Me pole aga veel detailidesse läinud, et kas meie kontseptsioon oleks Eesti omale sarnane."

Bitter andis mõista, et korraldajad ootavad ka Soome valitsuselt rohkem informatsiooni selle osas, kuidas riik koroonapandeemiast mõjutatud üritusi toetab. Soome majandusminister Mika Lintilä käis veebruaris välja võimaluse, et valitsus võib pakkuda suviste ürituste korraldajatele teatud garantiid. Teisisõnu, kui üritus jääb ikkagi ära, hüvitab riik osa kuludest. Ametlikku otsust selle osas veel vastu võetud pole.