Sebastien Ogier kiitis WRC sarja juhtide otsust

Toyota sõitja Ogier kiitis tänavuse hooaja kalendri heaks. "Usun, et selle aasta kalender on õigesti koostatud. Paus on õigel ajal, sest praegu on paslik anda tervishoiusektorile aega paranemiseks," vahendas WRC koduleht prantslase sõnu. "Kogu olukord on praegu arenemas, oleks tore mõelda, et võime millalgi taas fänne näha."