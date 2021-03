Mull ei päästnud – kergejõustiku EM-il tekkis koroonakolle. "Korraldajad rikkusid iseenda tehtud reegleid."

Kõik pidi justkui olema väga turvaline – testid enne äralendu Poola ja ka kohe kohapeal. Sportlastele loodud spetsiaalne mull, maskid võis sisuliselt eest ära võtta vaid võistlemise ajal ja öösel hotellis, intervjuud andvaid atleete ja ajakirjanikke lahutas klaas. Ometi...

Pärast üle-eelmisel nädalal peetud võistlust on riburadapidi hakanud kogu Euroopast tulema teateid nakatunute kohta – Suurbritannia koondises on neid juba kümme, Hollandis kaheksa, Itaalias kolm, Prantsusmaal kolm, Ukrainas kaks, jutumärkides positiivseid teateid on veel Iirimaalt, Soomest, Poolast, Belgiast. Haiguse küüsis on nii kõrgushüppes hõbemedali pälvinud Itaalia äss Gianmarco Tamberi kui ka teivashüppe pronksinaine Holly Bradshaw.

Mis läks valesti? Tuleb välja, et päris paljugi. Läbimõeldud reeglitest on vähe kasu, kuid neid korrektselt ei järgita.