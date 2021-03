Eesti vabavõitleja: mind ja minu koondisekaaslasi lihtsalt entusiastidekambaks nimetada on sülitamine kõigi meie saavutuste peale

11. märtsist hakkasid Eestis kehtima sporditegevuse piirangud, mis ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele. Lageda taeva alla – ka seal tohib treenida vaid kahekesi kahemeetrist vahemaad hoides – jäävad aga need spordialad, kelle alaliit ei kuulu Eesti Olümpiakomiteesse . Näiteks vabavõitlejad, kes Eestis on koondunud Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu alla.

Portaali Goodfight vahendusel võttis sõna vabavõitleja Mäeste, kes saatis kriitikanooled EOK presidendi Urmas Sõõrumaa ja peasekretäri Siim Suklesi suunas. “Austatud härrad Sõõrumaa ja Sukles, ma söön, joon, magan, hingan ja treenin kui “päris sportlane.“ Tiitlivõistlused on ukse taga, aga meie koondist saali ei lubata, sest EOK ei võta meid omaks?! Mind ja minu koondisekaaslasi lihtsalt entusiastidekambaks nimetada on sülitamine kõigi meie saavutuste peale. Lisaks naeruvääristab see Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu ja selle liikmete aastatepikkust rasket tööd,” ütles Mäeste.

Ta loodab siiralt, et see lugu saab õigepea ka lahenduse, kuid praegu sportlasena tunneb ta, et EOK on vabavõitlejad raskel ajal hüljanud.