Hiina pakub olümplastele vaktsiini. Mardna: kiitku ravimiamet see heaks ja hakkame süstima!

Olukord maailmas on endiselt ärev, koroonaviirus keeldub järjekindlalt alla andmast. Spordivõistlustega on probleeme, sest niinimetatud mullid lekivad. Hiljutisel kergejõustiku sise-EM-il said viiruse külge üheksa britti, kaheksa hollandlast, rootslane, soomlane ja mõni teinegi. Ja see oli pisike võistlus käputäie atleetidega. Ent tulemas on Tokyo ja pisut enam kui pool aasta hiljem Pekingi olümpia, kuhu koguneb tuhandeid sportlasi ja kaks korda sama palju taustajõude-ametnikke-ajakirjanikke. Kui viirus seal laastamistööd tegema hakkab, on tagajärg ennustamatu.