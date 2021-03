OTSEBLOGI | Meistrite Liiga: Müncheni Bayern läheb edasipääsu vormistama, kas Chelsea suudab Atletico vastu edu hoida?

Teises paaris on seis hoopis tasavägisem. Chelsea võitis võõrsil Atleticot 1:0. Tasub mainida, et uue peatreeneri Thomas Tucheli käe all pole Chelsea veel ühtegi mängu kaotanud. 12 mänguga on klubi saldoks kaheksa võitu ja neli viiki. Hispaania liiga liider Atletico on viimasel ajal hakanud ühe rohkem komistama. Viimasest kümnest mängust on Atleticol ette näidata neli võitu, neli viiki ja kaks kaotust.