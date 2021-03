"Imestasin, miks keegi mulle ei helista..." Venemaa suusataja perekonda tabas MM-i ajal topelttragöödia

"Minu vanaema ja lähedane peresõber surid 2. märtsil 20-minutilise vahega. Järgmisel päeval sõitsin 15 km vabatehnikat. Sain viienda koha ja imestasin pärast sõitu, et miks keegi mu perest mulle ei helista. Pakkusin, et võib-olla on hotellis kehv levi," rääkis Maltsev intervjuus väljaandele Sport-Ekspress.