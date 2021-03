Hiljuti Kalev/Cramole kaotanud Venemaa tiim vallandas peatreeneri

62-aastane Herbert sai Avtodori peatreeneriks 2020. aasta suvel. Tänavusel hooajal on Avtodoril Ühisliigas 8 võitu ja 11 kaotust, tabelis ollakse kaheksandal kohal.

"Viimasest 12 mängust oleme võitnud ainult kolm. Neist kaks tulid Kalev/Cramo ja Minski Tsmoki üle, kes mängisid pooliku koosseisuga. On selge, et võistkond on mänginud alla võimete. Sellises olukorras pidime kasutusele võtma erakorralised abinõud," teatas Avtodori president Vladimir Rodionov klubi kodulehel.