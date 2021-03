Peatreener Häberli: leidsime Klavaniga, et koondise osas on liiga vara otsust teha

Koondise olukord pole lihtne, sest viis mängijat (Henrik Ojamaa, Martin Miller, Märten Kuusk, Matvei Igonen ja Markkus Seppik) on eneseisolatsioonis ja Eesti liigas mängivatel palluritel on vähe mängupraktikat. Häberli sõnul teeb see teda pisut murelikuks, aga tegelik seis selgub alles platsil.

"Tahaksin näha rohkem mänge. Nägin, et esimeste ja tagumiste tiimide vahe on väga suur. Tagumiste võistkondade kvaliteeti on vaja üles tuua. Loomulikult peavad kõik arenema ja väikeses riigis on tasemevahe ootuspärane. Teine asi on see, et Premium liiga võistkonnad peaksid kaitses paremini mängima. See käib kõikide tiimide kohta. Kaitset tuleb parandada," sõnas Häberli.