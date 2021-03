Sebastien Loebi otsus kaardilugejale kinga anda vallandas Prantsusmaal kirgede tormi

47-aastane Loeb keskendub pärast WRC-sarjaga flirtimist taas tõsisemalt Dakari kõrberallile. Selle võistluse esikoht Loebil veel puudub. Tema tööandja Prodrive leidis, et uus kaardilugeja võiks Loebi eesmärgile lähemale aidata.

"Seb teatas mulle, et jätkab karjääri teise kaardilugejaga. Ta ütles, et Prodrive nõudis seda. Nad leidsid, et ma pole piisavalt motiveeritud ja et ma tegin Dakari rallil viimati liiga palju vigu," rääkis Elena ajalehele L'Equipe.

"Okei, sattusin esimesel katsel natuke segadusse, sest alles õppisin tahvelarvutit tundma. Ma ei leia, et ma oleks hiljem teistest rohkem vigu teinud. Prodrive ütles, et "Elena ei oska kaarti lugeda" ja "Elena on nii halb, ta maksab Loebile palju aega". Enne selliste asjade rääkimist kuulake Elenat. Teie auto pole võimeline võitma, teie tiimis puudub struktuur," pahandas Elena.

"Te ei ole kunagi minu, Loebi või Nani Roma nõuandeid kuulanud. Ma olen koos inseneridega teile tundide viisi rääkinud, mida tuleks teha, et teie autoga võiks proovida Dakaril võita. Teie filosoofia on lihtne: oleme Prodrive, maailma parim tiim. Aga viimati võitsite midagi 2003. aastal ja see juhtus WRC-s. Pärast seda saabusid kohale juba Loeb ja Elena," lisas ta.

Loeb oli märksa vaoshoitum ja Prodrive'i suunas ta kriitikat ei teinud. Elenaga tegi ta koostööd 23 aastat.

"Olen juba 47 ja mul on vaid paar aastat, et Dakaril hea tulemus teha. Aeg näitab, kas tegin õige otsuse. Minu ja Danieli läbisaamist see igatahes ei mõjuta," rääkis Loeb.

Loebi uue kaardilugeja nimi pole veel teada.

Loeb ja Elena tulid koos üheksal korral autoralli MM-sarja maailmameistriteks.