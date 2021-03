Ootamatu otsus: olümpiavõitjaks tulnud Saksamaa laskesuusatäht lõpetas päevapealt karjääri

2018. aasta olümpiamängudel 10 km sprindis kulla võitnud Peiffer ütles, et tema jaoks oli plaan juba varem selge. "Teadsin juba pikka aega, et ideaalne aeg lõpetamiseks oli pärast seda hooaega. Otsus polnud lihtne, aga on imetore tunne enam mitte võistelda," vahendas Peifferi sõnu telekanal Sport1.