Roberts Štelmahers vägevast võidust: minu meeskonnas on 12 mängijat, mitte ainult Jõesaar ja Keene - kõik tegid oma töö ära

"See oli korralik lahing. Mängisime väga hea ja treenitud meeskonna vastu," vahendas VTB koduleht kalevlaste lootsi Roberts Štelmahers .

"Meil on väga hea meel, et võitsime. Minu meeskonnas on 12 mängijat, mitte ainult Jõesaar ja Keene - kõik tegid oma töö ära," tunnustas lätlane hoolealuseid.