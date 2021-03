Thomas Häberli: olen väga rahul, et sain nädalavahetusel oma silmaga vaadata Levadia ja Paide kohtumisi

"Kahjuks on Eestis mitmed klubimängud edasi lükatud. Soovisin näha võimalikult palju kohtumisi, aga kahjuks see pole võimalik olnud. Ent olen väga rahul, et sain möödunud nädalavahetusel oma silmaga vaadata FCI Levadia ja Paide Linnameeskonna kohtumisi," rääkis Häberli intervjuus Soccernet.ee-le.