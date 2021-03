Jalgpalliliidu distsiplinaarotsust Kalju ekstreeneri Getulio suhtes täna ei tule

"Hoolimata sellest, et treeneri selgitusi esmaspäevaks ei tulnud, on tal endiselt võimalus neid esitada ning sellega on kursis ka tema esindaja. Kuna menetlus veel käib, on mõistagi kõigil, ka Kaljul võimalik oma selgitusi täiendada," lisas Uiboleht.