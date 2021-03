VIDEO | Bosnia tennisist: ma ei ähvardanud kohtunikku mängu ajal tappa

Seepeale jalutas endine maailma 23. reket (2018. aastal) väljakult minema, viskas mänguvahendi kotti, lõi Zanschulpiga "nukki" (rusikad kokku) ning näitas, et on mängu lõpetanud.

"Ütlesin talle (kohtunikule) pooltevahetuse ajal, et ma võin ning ma kaebangi ta kohtusse, et ta otseselt mu kaotust mõjutas," ütles Džumhur.

On tõsi, et ma ütlesin ülevaatajale, et tunnen vajadust kohtunikku lüüa selle eest, mis ta mulle tegi. Ülevaataja pakkus, et see pole hea mõte, et ma võin endale veel rohkem kahju teha."