Rait Ärm stardib Belgias rattaspordi kõrgeima liiga World Touri meeskonnas

Rait Ärm kommenteeris selliselt: „See on hea väljavaade ennast suures tiimis tõestada. Alati, kui tiimil tekib selline juhus saata üks või kaks ratturit World Touri meeskonna eest sõitma, siis valitakse parimad, kellele see võistluse profiil sobib. Belgias toimuv Bredene Koksijde Classic on just sellise profiiliga võistlus, millega mina peaksin hästi hakkama saama."