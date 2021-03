Rally Estonia avas kaarte: kiiruskatseid tuleb 24, publikut loodetakse raja äärde lubada kordades rohkem

"Sel aastal on kavas 25 erinevat piletipaketti ja igal neist on oma eriprogramm. Nii jaotuvad rallisõbrad ühtlaselt kõigile kiiruskatsetele ja saavad võistlust nautida. Marsruudil on ligi 70 ainulaadset vaateala, kus igas on kõik vajalik, et rallit mugavalt jälgida, sealhulgas võimalus vaadata otseülekannet suurelt ekraanilt," ütles ralli kommertsdirektor Tarmo Hõbe. Igale pealtvaatajaalale loodetakse lubada 1500 inimest.