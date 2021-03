Elfyn Evans Horvaatia rallist: seal tuleb asjad teistpidi pöörata

Evans avaldas lootust, et aprilli lõpus sõidetaval Horvaatia rallil suudab ta oma positsioone parandada.

"Lähen Horvaatiasse mõttega, et asjad teistpidi pöörata," sõnas Evans ralliportaalile DirtFish. "Me vajame seal tugevat esitust ja tore on taas asfaldile pääseda."