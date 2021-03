Euroliigas vaid prügiminutiteks väljakule saanud noor korvpallur lööb NBA-s laineid. Kuidas see võimalik on?

Oklahoma City Thunderi fännide seas on alanud tõeline „Pokumania“. Thunder kasutab tänavust ja ilmselt ka paari järgmist hooaega erinevate noorte mängijate, muuhulgas ka Pokuševski katsetamiseks. Tänu vahetustehingutele on klubil igal aastal mitu teiste võistkondade draft'ivalikut, aga kindlaim viis läbi draft'i talente endale saada on ka ise kehv olla. Viimastel kuudel pole see õnnestunud, võidetud on ehk liigagi palju.

Erandiks polnud ka pühapäeva õhtu. Thunder kohtus Memphis Grizzliesiga, kellel jäi mullu play-off'ist ülinapilt puudu ja tänavu üritatakse see viga parandada. Ometi suutis Thunder kodus 128:122 peale jääda ning nüüd on neil 17 võitu ja 22 kaotust.

Tähtis roll oli ka Pokuševskil. Vaid 86 kilo kaaluv äär tegi pika puuga karjääri parima esituse. Beebikaelkirjaku kehaga suudab ta platsil liikuda sama sujuvalt nagu tagamängija. Kui ei suudaks, oleks heal juhul tegu Serbia teise liiga tasemel mehega. Intriigi lisab Pokuševski hea sööduoskus ja madal, aga potentsiaalselt täpne viskeliigutus.

Justnimelt potentsiaalselt. Kogu hooaja peale on tema kaugvisete protsent 22, kahestel sama halb 37. Vabaviskejoonele jõuab Pokuševski üliharva. Kaitsemängus on tegu algajaga, mõne viske suudab ta tänu pikkusele siiski blokeerida.

Ookeanitagused korvpallivaatlejad on serblase osas äraootaval seisukohal. Tundub ebatõenäoline, et Pokuševski keha peaks suurele lihasmassi kasvatamisele vastu ja seega tuleb tal jõusaalis istumise asemel keskenduda kaitses vähemalt keskpäraseks saamisele ja kaugviske täpsemaks lihvimisele. Mitmekülgsusega on ta juba aeg-ajalt sähvatanud, Pokuševskile pole probleemiks ka pärast põrgatamist kaugelt peale tulistada. Tänapäeva aina vähem positsioonidele keskenduvas korvpallis on tema ideaalvariandil koht olemas.