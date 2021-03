"Sajandi matše" tuleb lausa kaks: Anthony Joshua ja Tyson Fury sõlmisid lepingu kahe kohtumise peale

Raskekaalus oli viimati absoluutseks valitsejaks britt Lennox Lewis , kes tõusis sellele troonile pärast Evander Holyfieldi alistamist 1999. aastal. Seejärel on erinevate poksiorganisatsioonide tiitlid olnud mitmete meeste vahel jagatud. Praegu kuuluvad Joshuale (31) WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd, Fury (32) valduses on aga WBC tiitel.

Hearn kinnitas Sky Sportsile, et allkirjad on lepingul all, kuid kohtumiste kuupäevad ja toimumiskohad on veel teadmata.