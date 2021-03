Surnult sündinud idee? Leedulased tahavad korvpalli Balti liiga taastada

Balti korvpalliliiga alustas 2000. aastate keskpaigas suurte plaanidega ja esialgu oligi tegu vägeva üritusega. Lõpp kujunes aga kurvaks, sest tippsatsidel oli parematki teha kui iga nädal 1000 kilomeetrit bussis loksuda ja üsna ebaolulisi mänge pidada. Pärast seda panid Eesti ja Läti seljad kokku, leedulased jätkasid isekeskis.

Eelmisel nädalal kolmandaks ametiajaks Leedu korvpalliliiga juhiks valitud Remigijus Milašius ütles Leedu Delfile, et neil klubidel, kes eurosarjades ei mängi, oleks kohtumisi juurde vaja. Milašius lisas, et tal on kontakt olnud ka Eesti ja Läti alajuhtidega.

Eesti korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul pole kõnelustes esimestest sammudest kaugemale jõutud. Ja needki sammud on olnud üliväikesed.