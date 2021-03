Üllar Kerde: treener peab jääma endaks ega tohi lapse kiindumust ära kasutada

"Noor inimene usaldab oma treenerit täielikult, tema jaoks on treener mõnikord isegi rohkem kui vanemad. Me ei tohi usaldust ära kasutada, et mõjutada noort inimest nii, nagu me tahame," rääkis Kerde Vikerraadio saates "Uudis+", vahendab ERR Sport.

"Noor inimene ei ole täisealine, meil [treeneritel, täiskasvanutel] on rohkem elukogemusi. Tema ei mõtle nii, nagu meie. Kõik taandub sellele, et me kasutame ära õpilase olukorda, millest ta veel aru ei saa. Treener võib olla ideaal, tahetakse olla nagu tema või temaga koos olla, aga treener peab jääma endaks ja ei tohi lapse kiindumust, mis mõnikord võib ületada kõik piirid, ära kasutada," rääkis kogenud korvpallitreener.

Kerde sõnul esineb Eestis treeningutel tihti erineval kujul väärkohtlemist. "Laste peale tõstetakse häält, ropendatakse. See on meie spordis igapäevane asi, aga see on vale."

Endine Eesti naisjalgpallur, kes kasutab tänasel päeval nime Mia Belle Trisna, paljastas eelmisel nädalal Kanal 2 saates "Õhtu", et temalt röövis 14-aastasena süütuse üks jalgpallitreener. Reedese jalgpalliliidu pressiteatega sai kinnitust fakt, et Trisna pidas silmas Getulio Aurelio Fredot.