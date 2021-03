Latvala selgitas, mis sai Toyotale Arktika rallil saatuslikuks

"Kui on väga külm, on ratta naelu raskem läbi jää kätte saada. Kui jälle on soe, lähevad naelad kergemini pehmest jääst läbi. Jäistes ja külmades oludes peab auto olema stabiilne ja jäik. Selline oli meie auto. Siis, kui olud on aga nullilähedased, peaks auto olema tegelikult reguleeritud veidi lõdvemaks. Seal see viga juhtuski," selgitas Latvala.