DELFI VIDEO | Getúlio seksuaalsuhtest alaealisega: tunnistan, et see asi ei olnud õige

Endine Eesti naisjalgpallur, kes kasutab tänasel päeval nime Mia Belle Trisna, paljastas eelmisel nädalal Kanal 2 saates "Õhtu", et temalt röövis 14-aastasena süütuse üks jalgpallitreener. Reede õhtul sai kinnitust fakt, et Trisna pidas silmas Nõmme Kalju jalgpallitreenerit Getúlio Aurelio Fredot. Vaata videost, mida skandaali sattunud 66-aastane treener laupäeval Delfile antud intervjuus rääkis (tõlke nägemiseks vajutage video all paremas nurgas CC nuppu!).