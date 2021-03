INTERVJUU | Ioannis Kalmazidis: meil peab Saaremaa klubis olema karikate võitmisest sügavamgi idee

Seekordse intervjuu fookus sai suunatud just sellele, et mõista, miks Saaremaa mängijad ja ka mitmed konkureerivate klubide treenerid teda kiidavad. Olgugi et Kalmazidis polnud usutluse teemadest teadlik, saab kiiresti selgeks, kuivõrd põhjalikult on ta võrkpallimängu ja treeneritöö üksikasjad oma peas kõigi nende aastate jooksul läbi mõelnud.

Raske on neutraalse vaatlejana Kalmazide kohta midagi halba öelda, isegi kui väga püüaks. Ühtpidi on ta näinud nii mängija kui ka treenerina tippvõrkpalli ning tunneb ala peensusteni, teisalt kerkib tema puhul esile just inimlik pool. Ta on lahke ja intelligentne, rahulik ja aus, ent ka terav ja nutikas. Nagu klubi kapten Keith Pupart ühes intervjuus kord ütles: Kalmazidis teab, kuidas erinevate mängijatüüpidega toime tulla. Võistkonnaalal on see eriti oluline, sest säravatest indiviididest pole mingit kasu, kui nad ei moodusta ühtset tervikut. Saarlaste terviklikkust tõestas eriti hästi poolfinaalseeria kolmas mäng, kus nad Tallinna Selveri vastu pealtnäha kindlast kaotusseisust välja tulid ja tänu 3:2 võidule ellu jäid.

Ioannis, alustuseks, milline aasta see sinule on olnud? Kas treenerikarjääri raskeim, kui arvestada erinevaid muresid, mis tänavu klubi ja elu laiemalt on raputanud?

See on olnud üks omamoodi aasta tõesti, aga mitte ainult minu ja võrkpallurite, vaid kõigi jaoks. Kogu maailm on olukorras, kus ta pole lähiminevikus olnud. Aga mõistagi on see olnud keeruline meile, spordiinimestele, sest me ei tööta masinaga, kus saab vajadusel vajutada “on” või “off” nuppu. Meil on vaja teha kõvasti eeltööd ehk treenida, et mängudeks valmis olla. Ja kui vahepeal tuleb olla ka karantiinis, siis peab tegema veelgi kauem tööd, et oma endist taset taastada. See on raske aeg olnud eelkõige just sportlastele, kelle tööriist on keha.

Ja Saaremaa klubis pole üksnes koroona seganud mängijate ja treenerite tööd.

Jah, eks võistkondades ole ikka probleeme erinevate asjadega. (Muigab.) Sel aastal muidugi rohkem kui tavaliselt. Sa tead meie olukorda. Olime sunnitud tegema enne hooaja otsustavat faasi mõne vangerduse, mille käigus kaotasime ühe oma põhiründaja (Evandro Dias Souza siirdus Kreeka tippklubisse PAOK-i – toim.). Meil polnud aega, et leida kedagi tema asemele. Ta polnud meie ainus mängija, aga hetkel on meil võtta vaid kaks nurgaründajat, mis teeb olukorra väga riskantseks. Ja seda mitte üksnes kahe põhimehe väsimuse või vigastusohu tõttu, vaid ka valikute osas. Samuti on meil kaks täiesti uut sidemängijat (Filip Despotovski ja Michael Keegan), kellega meeskond alles tutvub ja harjub. Kõik võrkpalliinimesed teavad, kui tähtis sidemängija positsioon on. Et leida hea kokkumäng, on vaja aega. Aga arvestades olukorda oleme me hästi hakkama saamas.

Kui keeruline see aeg sinu enda jaoks on olnud? Sa oled Kuressaares üksinda, samal ajal, kui pere elab Kreekas.