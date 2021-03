Andrea Adamo jääb skeptiliseks: kolme aasta pärast selgub, kas WRC-sari tegi õige otsuse

DirtFish meenutab, et mitmetes teistes sarjades on juba pikalt kasutusel hübriidtehnoloogia või isegi elektrimootorid. WRC sari on aga kuni tänase päevani toetunud sisepõlemismootoritele.

M-Sport ja Toyota on teatanud, et jätkavad sarjas ka tuleval hooajal. Hyundai pole veel ametlikult seda kinnitanud. Kas Adamo on optimistlik, et Hyundai jätkab? "Arvan, et olen optimistlik, et Hyundai jätkab tulevikus WRC-s. Kui aga küsite, kas praegused reeglid 2022. aastaks on ralli tuleviku jaoks head? Ma ei oska öelda," vastas Hyundai boss.

Adamo sõnul näitab asjaolu, et mitu meeskonda lähitulevikus WRC-s on, kas hübriidtehnoloogia kasutusele võtt oli edukas samm. "Võtab vähemalt kolm aastat aega, et näha, kas samm oli õige. Mitu meeskonda meil kolme aasta pärast sarjas on? Kas jääme kolme juurde või väheneb isegi nende arv? Sellisel juhul polnud see õige samm, kuid selleks ajaks on juba hilja," sõnas itaallane.

"Kas meil on hoopis viis või kuus meeskonda? Minu jaoks on viis eesmärgiks. Üle viie pole realistlik," arutles Adamo. "Siis aga saame alles öelda, et tegu oli õige otsuseag. Ma ei taha olla osaline otsuses, millest ma ülemäära vaimustuses polnud. Kui sarjas on selleks ajaks viis autotootjat, ütlen, et otsus oli õige."