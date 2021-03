Tähtis on hoida spordi taustajõude

Konkurss liigub maakonnast maakonda ja nüüd on aeg Viljandimaa käes. Kandidaate spordi taustajõu konkursile saab esitada igaüks, lisades põhjenduse, miks just too inimene on väärt kiitust, millega kaasneb ka auhinnaraha 500 eurot.

„Möödunud aastal elasime võrkpalli suurtoetajana kaasa Credit24 Võrkpalli Meistriliiga põnevatele kohtumistele, mille finaal pidi toimuma Saaremaal. Sportlased, fännid, ja tiimide taustajõud olid suure võrkpallipeo kõige põnevamate mängude ootuses, kui selgus, et finaalturniir jääb ära. Välja kuulutati eriolukord, millega kaasnes teadmatus tuleviku ees,“ meenutas Credit24 turundusjuht Annika Parm 2020. aasta märtsikuud.

„Täna seisame sarnases hetkes, mil suured kogunemised on pausil, mitmed võistlused ära jäänud või edasi lükatud. Praegu on olulisem kui kunagi varem üksteist toetada. Meie soov on olla spordi ja sportlaste taustajõud ka keerulistel hetkedel. Üks võimalus selleks on tunnustada inimesi, kes on aastaid olnud spordi ja sportlaste selja taga,“ selgitas Parm spordi taustajõu konkursi ideed.

Tõrva kui Eesti discgolfi pealinn

Esimene spordi taustajõu tiitel läks Valgamaale Margo Metsojale. See, et tema kandidatuur esitati Valgamaa spordi taustajõu tiitlile, on kummardus aastatepikkuse töö eest. Lisaks sellele, et Tõrva on Mulgimaa suurim linn, võiks see vabalt kanda nimetust „Eesti discgolfi“ pealinn. Seda just täna Margo tööle ja pühendumisele sealse spordielu taustajõuna.