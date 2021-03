Balti saalijalgpall: Covid – peamine jokker play-off kaardipakis

Vaatamata kõikidele selle hooaja regulaarsete meistrivõistluste läbiviimisega seotud raskustele, iseäranis tervet meeskonda hõlmavad karantiinipausid, on Eestis suudetud play-off mängudeni jõuda praktiliselt tähtaegselt. Veerandfinaalide osalejad ja kaks poolfinaali pääsenud meeskonda olid teada juba märtsi esimeses pooles ja 13. kuupäevale planeeriti otsustava staadiumi starti. Ent plaanidesse sekkus taas tüütu koroonaviirus. Tallinna Cosmose mängijad saadeti kümnepäevasele karantiinile, koos nendega ka Kohila, kellega pealinnaklubi viis läbi regulaarvõistluse lõppkohtumise. Seega veerandfinaalides polnud sel nädalavahetusel lihtsalt kedagi, kes mängiks, kuna Cosmos pidi kohtuma Sillamäe Silmetiga, Kohila aga pidi vaidlustama poolfinaali pääsemise Tartu Ravensiga. Selle tulemusena on play-off start Eestis edasi lükatud vähemalt nädalaks. Arvestades keerulist epidemioloogilist olukorda riigis ja mõnede klubide muret omaenda turvalisuse pärast, võib see tähtaeg muutuda, kuid siiralt loodame, et rohkem mingeid ettearvamatuid olukordi ei teki.