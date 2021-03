Kuno Tehva: mõistame treeneri poolt avalikult tunnistatud seksuaalsuhte alaealisega ühemõtteliselt hukka

Avaldame pöördumise täismahus.

"Mul on erakordselt kahju, et meie klubi endine treener Fredo Getúlio Aurelio on hiljuti avalikuks tulnud info põhjal käitunud treeneritöö jaoks ebakohaselt ja vääritult.

Mõistan isiklikult ja mõistame klubina treeneri poolt avalikult tunnistatud seksuaalsuhte alaealisega ühemõtteliselt hukka. Juhtunu kurvastab mind väga ning teen enda poolt kõik, et midagi sellist tulevikus ei korduks.

Nõmme Kalju lõpetas süüdistuste ilmsiks tulekul kohe treener Fredo Getúlio Aurelio töölepingu. Eeldame igalt treenerilt kõrgeid eetilisi standardeid, mille hulka kuulub seksuaalsuhete välistamine iga tööalaselt loodud kontakti, kuid iseäranis alaealisega. Sõltumata sellest, kas suhteks on nõusolek või mitte, on sellise suhte loomine oma mõjuvõimu ärakasutamine ning väga taunitav.

Sõltumata käimasolevast juurdlusest on selge, et treeneritöö nõuab kõrget moraali ning eraelulisi väärtusi, mille au sees hoidmisest sõltub kõigi treenitavate tulevik. Kes nende väärtuste vastu eksib, ei saa treenerina töötada. Kahjuks ei olnud meil siiani informatsiooni, mis oleks võimaldanud pöörduda politseisse või treener ebaväärika käitumise tõttu varasemalt vallandada.

Me juhindume klubi töös ausast spordist, soovist saavutada personaalseid ja ühiseid eesmärke. Me tahame kogeda ühist edu, mille alus on vastastikune lugupidamine. Nõmme Kalju klubi meeskond mõistab hukka igasuguse laste väärkohtlemise, sõltumata asjaosaliste õigustustest või põhjendustest. Selleks ei ole ühtegi vabandust.

Ükskõik missugusel laste või täiskasvanute kehalisel või vaimsel väärkohtlemisel ei ole meie klubis kohta. Nõmme Kalju peab olema lastele turvaline keskkond treenimiseks, arenemiseks ja kasvamiseks ning teeme omalt poolt kõik, et see just nii on.

Palun lapsevanematelt, lastelt ja avalikkuselt kannatlikku ja mõistlikku meelt, et klubi saab välja selgitada juhtunu täpsed tagamaad ning korraldada klubi töö nii täna kui edaspidi kõigile treenitavatele igakülgselt turvaliselt.