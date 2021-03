Endiselt väga heas vormis! Tanel Leok saavutas Itaalias kõrge koha

Päeva lõpetas superfinaal, kus starti pääsesid MX1 ja MX2 klasside 20 parimat. Kuna MX2 klassi sõitjad said enne stardikohta valida, siis ei olnud Leoki stardikoht sõiduks just kõige parem ja see andis ka sõidu alguses tunda. Tanel jäi päris rivi lõppu ja teda ootas ees kõva töö, et kohti parandada. Head kiirust näidates hakkas Leok positsioone parandama ja sõidu lõpuks õnnestus tal tõusta 13. kohale. MX1 klassi meestest oli ta seitsmes. Stardi järel asus sõitu juhtima Febvre, talle järgnesid Lapucci ja Prado.