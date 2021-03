PSG tähtmängijate kodudesse murti kohtumise ajal sisse, vargad ründasid röövimise käigus Marquinhose isa

Kohalik politsei on mõlema juhtumi osas alustanud uurimist. "Kahtlemata nägime esimest korda, kuidas ühe klubi kahte mängijat rööviti samaaegselt," sõnas anonüümseks jäänud politseinik Prantsusmaa meediale. "Hetkel on raske öelda, kas juhtumid on omavahel seotud või sattusid need juhuslikult samale ajale. Selge on aga see, et kurjategijad valisid teo ajaks just PSG kohtumise Nantesi vastu."