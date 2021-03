Eestlase koduklubi kindlustas koha Rootsi kõrgliigasse

Hammarby IF oli esmalt kodus 39:29 (20:13) üle Vinslövs HK-st ning alistas siis võõrsil HIF Karlskrona 32:24 (14:13). Varul sai esimeses kohtumises kirja ühe värava. Hammarby on 24 mänguga kogunud 21 võitu, ühe viigi, kaks kaotust ja 43 punkti ning ehkki lähimal jälitajal Kungälvs HK-l on kohtumine varuks, muutus liider püüdmatuks.

"Hammarby tõusmine tagasi kõrgliigasse oli klubi ajalugu ja fännibaasi arvestades suur eesmärk ja on ka loogiline, et Stockholm väärib kõrgemal tasemel mängivat meeskonda. Kahju, et eelmine aasta see koroonaviiruse tõttu ei juhtunud, aga samas aitas see luua veel parema tiimi kõrgliigas mängimiseks," jutustas Varul.