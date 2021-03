Joel Lindpere: Eesti laps peab olema kaitstud

Delfi ja Eesti Päevaleht palus Lindperelt kommentaari seoses kolmapäeva õhtul lahvatanud skandaaliga Kalju naiskonna peatreeneri Fredo Getulio Aurelio ümber seoses tema aastatepikkuse ebakohase käitumisega, millel võivad olla ka väärkohtlemise tunnused. Avalikkusele on oma õõvastavatest kogemustest rääkinud Mia Belle Trisna, kellega Getulio on tunnistanud seitsme aasta pikkust seksuaalsuhet ning Birgit Tikk, kes rääkis Soccernet.ee-le Getulio kodus toimunud massaažist, mis tema sõnul läks liiga kaugele. Sellesse 2014. aasta juhtumisse segati ka politsei, kes aga kuriteokoosseisu puudumisel 2015. aasta veebruaris menetluse lõpetas.

"Meie klubis on aastaid palgal spordipsühholoog ning oleme ühenduses kogu klubi noorte süsteemiga ja mängijatega, et tagada meiepoolne abi ja toetus 24h kõigile."

"Ma usun, et kõik sellised olukorrad peaksid jõudma koheselt ka alaliitu, seda enam kui politsei on varasemalt juba sekkunud. Ma väga loodan, et see olukord paneb kogu Eesti spordiorganisatsioonid ja noortega tegelevad ühingud koos mõtlema, kuidas selliseid olukordi ennetada ja peatada. Antud juhtumis peame tõsiselt mõtlema, kas vastava klubi juhtkond ja treener peaksid spordis üldse edasi tegutsema. Iga Eesti laps peab olema kaitstud ja seda ei saa eitada. Iga noor unistab kellekski saamisest ja me saame neile olla eeskujuks, suunata ja aidata."