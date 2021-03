Kristjan Port: Nabi süüdistusi Eesti Antidopingu vastu on kerge ümber lükata

"See, et meie vastu esitatakse kohtuhagi ja et see pressiteade on värvitud halvustavas toonis, on kindlasti üllatav. Süüdistusi, mis seal esitatakse, on aga kerge tagasi lükata. Halba olukorda saab lahendada koostöös, üheks selleks võimaluseks on, kui sportlane teatab esimese nädala jooksul, et soovib avada B-proovi. Tema viiendal päeval teatas, et tahab B-proovi avada. Tänase päevani ei ole nad B-proovi avanud, neil on mingid põhjused, miks nad seda ei tee," rääkis Port ETV spordisaates.